Исследователи определили на юго-востоке Китая потенциальные районы вулканических глинистых залежей лития, которые совпадают с промышленными кластерами производства литиевых батарей в восточных и южных регионах страны. Речь идет о предварительной оценке геологического потенциала, а не о подтвержденных запасах, пригодных для коммерческой добычи, сообщает South China Morning Post.

Статья была опубликована в сентябре в рецензируемом китайском журнале East China Geology. В исследовании, к которому присоединились ученые Нанкинского центра Геологической службы Китая, сравнили геологию юго-восточного побережья страны с крупными месторождениями в США и Европе. Один из соавторов, геолог Дуань Чжэн, работает в Институте геологии Китайской академии геологических наук.

Районы для первоочередной разведки

Первым приоритетом для дальнейших исследований ученые назвали бассейн Шичжэньбэй в уезде Хэпин провинции Гуандун. Там в богатых глиной слоях вулканических пород уже зафиксировали минерализацию лития. Вторым в списке стал бассейн Шоучан в городе Цзяньдэ провинции Чжэцзян.

Перспективными также считают территории вблизи Цзиньюня и Лучэна в Чжэцзяне, где присутствуют глинистые минералы смектит и иллит. Дуань Чжэн отметил, что бурение следует сосредоточить на участках пересечения верхних частей кольцевых кальдерных разломов с отложениями древних кальдерных озер.

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Потенциал еще требует проверки

Согласно исследованию, позднемезозойские кислые вулканические породы простираются вдоль юго-восточного побережья Китая примерно на 1200 километров и уходят на 500 километров вглубь страны. Их общая площадь составляет около 150 тысяч квадратных километров; в регионе выявили 105 кальдер.

Однако концентрация лития в исследованных районах юго-востока Китая составляет от нескольких сотен до примерно 1000 частей на миллион, что ниже показателей отдельных участков месторождения Макдермитт в США. В некоторых слоях Хэпина содержание оксида лития составляет 0,1–0,2%, а сами слои относительно мощные.

Дуань Чжэн подчеркнул, что на этом этапе речь идет лишь об ориентирах для разведки и оценке потенциала. Для определения размера, непрерывности и содержания лития в возможных залежах необходимо дополнительное бурение, а экономическую целесообразность добычи осложняют затраты и технологии переработки глинистого сырья.

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