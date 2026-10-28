Таможня Малайзии изъяла 30 серверных блоков с передовыми чипами для искусственного интеллекта стоимостью около 49,5 млн ринггитов, или 12,11 млн долларов США. Оборудование обнаружили 15 октября во время проверки в зоне свободной торговли международного аэропорта Куала-Лумпур в Сепанге, сообщает Channel NewsAsia.

Серверы задекларировали как электронные компоненты

Директор таможни аэропорта Аспалила Аг Туах заявила, что груз прибыл из одной азиатской страны и должен был быть реэкспортирован в другую страну региона. Для такого перемещения необходимо торговое разрешение.

По ее словам, серверы ложно задекларировали как электронные компоненты. Она добавила, что груз направили через Малайзию, чтобы обойти ограничения при экспорте в следующий пункт назначения.

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Проверяется возможная связь с синдикатом

Малайзийскую компанию, содействовавшую транспортировке груза, вызвали для помощи в расследовании. Таможня подозревает, что к перевозке может быть причастна сеть, которую связывают с похожей попыткой контрабанды, пресеченной в июне.

По данным Аспалилы Аг Туах, с этим синдикатом связывают по меньшей мере пять дел, в рамках которых в общей сложности изъяли чипы на сумму более 100 млн ринггитов. Детали она не раскрыла, сославшись на продолжающееся расследование.

В прошлом году Малайзия ввела экспортный контроль за перемещением передовых ИИ-чипов американского происхождения после давления со стороны США, направленного на ограничение их поступления в Китай.

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