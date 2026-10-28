Malezyjskie służby celne skonfiskowały 30 jednostek serwerowych z zaawansowanymi chipami do sztucznej inteligencji o wartości około 49,5 mln ringgitów, czyli 12,11 mln dolarów amerykańskich. Sprzęt wykryto 15 października podczas kontroli w strefie wolnego handlu międzynarodowego lotniska Kuala Lumpur w Sepang, informuje Channel NewsAsia.

Serwery zadeklarowano jako komponenty elektroniczne

Dyrektorka służby celnej lotniska Aspalila Ag Tuah oświadczyła, że ładunek przybył z jednego kraju azjatyckiego i miał zostać reeksportowany do innego kraju w regionie. Do takiego przewozu wymagane jest zezwolenie handlowe.

Według niej serwery fałszywie zadeklarowano jako komponenty elektroniczne. Dodała, że przesyłkę skierowano przez Malezję, aby ominąć ograniczenia przy eksporcie do kolejnego miejsca przeznaczenia.

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Sprawdzany jest możliwy związek z syndykatem

Malezyjska firma, która ułatwiała transport ładunku, została wezwana do pomocy w śledztwie. Celnicy podejrzewają, że z przewozem mogła być związana sieć łączona z podobną próbą przemytu, udaremnioną w czerwcu.

Według Aspalili Ag Tuah z tym syndykatem łączonych jest co najmniej pięć spraw, w których łącznie skonfiskowano chipy warte ponad 100 mln ringgitów. Nie ujawniła szczegółów, powołując się na trwające śledztwo.

W ubiegłym roku Malezja wprowadziła kontrolę eksportową dotyczącą przemieszczania zaawansowanych chipów AI pochodzenia amerykańskiego po naciskach ze strony USA, mających ograniczyć ich napływ do Chin.

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