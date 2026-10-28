У Малайзії вилучили ШІ-чипи на 12,1 млн доларів — Channel NewsAsia

Митниця Малайзії вилучила 30 серверних блоків із передовими чипами для штучного інтелекту вартістю близько 49,5 млн ринггітів, або 12,11 млн доларів США. Обладнання виявили 15 жовтня під час перевірки у зоні вільної торгівлі міжнародного аеропорту Куала-Лумпур у Сепангу, повідомляє Channel NewsAsia.

Сервери задекларували як електронні компоненти

Директорка митниці аеропорту Аспаліла Аг Туах заявила, що вантаж прибув з однієї азійської країни та мав бути реекспортований до іншої країни регіону. Для такого переміщення необхідний торговельний дозвіл.

За її словами, сервери неправдиво задекларували як електронні компоненти. Вона додала, що вантаж відправили через Малайзію, щоб уникнути обмежень під час експорту до наступного пункту призначення.

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Перевіряють можливий зв’язок із синдикатом

Малайзійську компанію, яка сприяла транспортуванню вантажу, викликали для допомоги у розслідуванні. Митниця підозрює, що до перевезення може бути причетна мережа, яку пов’язують зі схожою спробою контрабанди, зупиненою в червні.

За даними Аспаліли Аг Туах, із цим синдикатом пов’язують щонайменше п’ять справ, у межах яких загалом вилучили чипи на понад 100 млн ринггітів. Деталей вона не розкрила, пославшись на триваюче розслідування.

Минулого року Малайзія запровадила експортний контроль за переміщенням передових ШІ-чипів американського походження після тиску з боку США, спрямованого на обмеження їхнього надходження до Китаю.

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