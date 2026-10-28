马来西亚海关查获30台配备先进人工智能芯片的服务器，价值约4950万林吉特，即1211万美元。Channel NewsAsia报道称，该设备于10月15日在雪邦吉隆坡国际机场自由贸易区的检查中被发现。

服务器被申报为电子组件

机场海关局长Aspalila Ag Tuah表示，这批货物来自一个亚洲国家，原计划再出口到该地区另一个国家。此类转运需要贸易许可证。

她表示，这些服务器被虚假申报为电子组件。她补充说，货物经由马来西亚运输，以规避向下一目的地出口时的限制。

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正在调查与犯罪集团可能存在的关联

协助运输该批货物的一家马来西亚公司已被传唤协助调查。海关怀疑，此次运输可能涉及一个网络，该网络与6月被阻止的一起类似走私企图有关联。

据Aspalila Ag Tuah称，至少有五起案件与该犯罪集团有关联，相关案件中共查获价值超过1亿林吉特的芯片。她以调查仍在进行为由，没有披露细节。

去年，在美国施压后，马来西亚对先进的美国原产AI芯片流动实施出口管制，旨在限制这些芯片流入中国。

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