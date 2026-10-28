W Chinach oficjalnie rozpoczął się etap budowy inżynieryjnej dużej pływającej platformy naukowej, nazywanej mobilną sztuczną wyspą. Jak informuje South China Morning Post, półzanurzalna konstrukcja dwukadłubowa ma stać się pierwszą na świecie mobilną samowystarczalną sztuczną wyspą. Jej pełne ukończenie i przekazanie zamawiającemu zaplanowano do czerwca 2030 roku.

Według lokalnych mediów 18 października Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju, główny deweloper obiektu, zawarł kontrakt o wartości ponad 2,7 mld juanów, czyli około 405 mln dolarów, z przedsiębiorstwem stoczniowym należącym do China State Shipbuilding Corporation.

Platforma do badań na otwartym morzu

Oficjalna nazwa projektu to Całopogodowy Pływający Kompleks Badawczy do Operacji Głębinowych. Został on wpisany na listę dużych projektów infrastruktury naukowej w ramach 14. chińskiego planu pięcioletniego. Według Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju opracowanie koncepcji trwało około dziesięciu lat.

Konstrukcja będzie miała 138 metrów długości i 85 metrów szerokości, a główny pokład znajdzie się 45 metrów nad wodą. Maksymalną wyporność platformy szacuje się na około 74 tysiące ton, co zbliża ją skalą do dużego lotniskowca. Dla porównania, wyporność chińskiego lotniskowca „Fujian” przekracza 80 tysięcy ton.

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Odporność na fale i tajfuny

Platforma będzie mogła poruszać się z prędkością do 11 węzłów, czyli około 20 km/h, oraz zapewniać pracę ponad 200 badaczom. Jej dwukadłubowa konstrukcja jest przeznaczona do eksploatacji przy stanie morza 7, gdy wysokość fal wynosi od sześciu do dziewięciu metrów, a także do przetrwania tajfunów o intensywności do 17 stopni w rozszerzonej skali Beauforta.

Na pokładzie przewidziano sześć laboratoriów do badań ciężkiego sprzętu i systemów morskich, obserwacji meteorologicznych zjawisk morskich oraz długotrwałego monitorowania ekosystemów morskich. Główny naukowiec projektu Zhou Meng wcześniej oświadczył, że kompleks będzie wykorzystywany do testowania zaawansowanego technologicznie sprzętu, wykrywania tajfunów z bliskiej odległości oraz morskich obserwacji naukowych. Według niego obiekt ma również zostać udostępniony do wspólnego użytku międzynarodowym instytucjom naukowym i przedsiębiorstwom.

Inżynierowie projektu zaproponowali także konstrukcję odporną na wybuch jądrowy, choć sam obiekt jest oficjalnie pozycjonowany jako cywilna platforma badawcza.

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