中国开始建造漂浮式科学岛——《南华早报》

中国已正式启动一座大型漂浮式科研平台的工程建造阶段，该平台被称为移动式人工岛。正如《南华早报》报道，这座半潜式双体结构将成为世界首座移动式自给自足人工岛。计划在2030年6月前全面完工并交付给客户。

据当地媒体报道，10月18日，该设施的主要开发方上海交通大学与一家隶属于中国船舶集团有限公司的造船企业签署了一份价值超过27亿元人民币、约合4.05亿美元的合同。

用于公海研究的平台

该项目的正式名称为深海作业全天候漂浮式科研综合体。它被列入中国“十四五”规划重大科技基础设施项目清单。上海交通大学表示，这一概念的开发历时约十年。

该结构长138米、宽85米，主甲板位于水面上方45米处。该平台的最大排水量估计约为7.4万吨，使其规模接近一艘大型航空母舰。作为比较，中国“福建”号航空母舰的排水量超过8万吨。

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抗浪和抗台风能力

该平台最高航速可达11节，即约20公里/小时，并可支持200多名研究人员开展工作。其双体设计可在海况7级、浪高6至9米的条件下运行，也可在扩展蒲福风级中强度最高达17级的台风期间生存。

船上计划设置六个实验室，用于研究重型海洋设备和系统、对海洋自然现象进行气象观测，以及长期监测海洋生态系统。该项目首席科学家周猛此前表示，该综合体将用于测试高科技设备、近距离探测台风以及开展海洋科学观测。他表示，该设施还计划向国际科研机构和企业开放，以供共同使用。

该项目的工程师还提出了一种可抵御核爆炸的设计，尽管该设施官方定位为民用科研平台。

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