天文学家借助James Webb空间望远镜发现了星系GS18660，其拥有一个由新生恒星组成的明亮环。人们观测到的是它在大爆炸后21亿年时的样子。研究人员称GS18660是迄今发现的最遥远环状星系，Live Science报道。

可能发生过星系碰撞

科学家推测，这个环可能是两个星系碰撞的结果。在这种情景中，较小的星系穿过较大星系的中心，形成一股高密度气体波。气体沿着这股波积聚并形成新恒星，从而产生环状结构。

支持这一说法的是一个小型伴星系，它正以约425公里/秒的速度远离GS18660。在两个天体之间，研究人员还探测到一座气体桥，其中气体速度沿桥发生变化。根据团队计算，这次可能的碰撞发生在观测到该星系的时刻之前约1700万至4200万年。

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恒星形成爆发

研究人员估计，在过去数千万年间，该环中形成的恒星占其恒星质量的10%至20%。这与碰撞和强烈的恒星形成活动由同一事件引发的假设一致。

与此同时，研究作者并不认为碰撞是已被最终证实的解释。在GS18660中可见一种类似恒星棒的结构：这类棒可以将气体和恒星导向距星系中心一定距离的环中。科学家尚未确定该结构是真正的棒，还是星系相互作用的结果。

关于GS18660的研究于9月8日发表在《Astronomy & Astrophysics》期刊上。

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