Астрономы с помощью космического телескопа James Webb обнаружили галактику GS18660 с ярким кольцом новорожденных звезд. Ее наблюдают такой, какой она была через 2,1 млрд лет после Большого взрыва. Исследователи назвали GS18660 самой далекой из обнаруженных кольцевых галактик, сообщает Live Science.

Вероятное столкновение галактик

Ученые предполагают, что кольцо могло образоваться в результате столкновения двух галактик. При таком сценарии меньшая галактика проходит через центр большей, создавая волну плотного газа. Газ накапливается вдоль этой волны и формирует новые звезды, из-за чего возникает кольцеобразная структура.

В пользу этой версии свидетельствует малая галактика-спутник, которая удаляется от GS18660 со скоростью около 425 км/с. Между объектами также зафиксировали газовый мост с изменением скорости газа вдоль него. По расчетам команды, возможное столкновение произошло примерно за 17–42 млн лет до момента, в котором наблюдают галактику.

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Всплеск звездообразования

Исследователи оценили, что за последние десятки миллионов лет в кольце сформировалось от 10% до 20% его звездной массы. Это согласуется с предположением, что столкновение и интенсивное звездообразование были связаны с одним событием.

В то же время авторы работы не считают столкновение окончательно доказанным объяснением. В GS18660 видна структура, похожая на звездную перемычку: такие перемычки могут направлять газ и звезды в кольца на определенном расстоянии от центра галактики. Ученые пока не установили, является ли эта структура настоящей перемычкой или следствием взаимодействия галактик.

Исследование о GS18660 было опубликовано 8 сентября в журнале Astronomy & Astrophysics.

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