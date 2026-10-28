Astronomowie za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba odkryli galaktykę GS18660 z jasnym pierścieniem nowo narodzonych gwiazd. Jest ona obserwowana w takim stanie, w jakim była 2,1 mld lat po Wielkim Wybuchu. Badacze nazwali GS18660 najdalszą spośród odkrytych galaktyk pierścieniowych, informuje Live Science.

Prawdopodobne zderzenie galaktyk

Naukowcy przypuszczają, że pierścień mógł powstać w wyniku zderzenia dwóch galaktyk. W takim scenariuszu mniejsza galaktyka przechodzi przez centrum większej, tworząc falę gęstego gazu. Gaz gromadzi się wzdłuż tej fali i tworzy nowe gwiazdy, w wyniku czego powstaje struktura pierścieniowa.

Za tą wersją przemawia mała galaktyka towarzysząca, która oddala się od GS18660 z prędkością około 425 km/s. Między obiektami zarejestrowano również most gazowy ze zmianą prędkości gazu wzdłuż niego. Według obliczeń zespołu możliwe zderzenie nastąpiło około 17–42 mln lat przed momentem, w którym obserwowana jest galaktyka.

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Wybuch formowania gwiazd

Badacze oszacowali, że w ciągu ostatnich dziesiątek milionów lat w pierścieniu powstało od 10% do 20% jego masy gwiazdowej. Jest to zgodne z przypuszczeniem, że zderzenie i intensywne formowanie gwiazd były związane z jednym wydarzeniem.

Jednocześnie autorzy pracy nie uznają zderzenia za ostatecznie udowodnione wyjaśnienie. W GS18660 widoczna jest struktura przypominająca poprzeczkę gwiazdową: takie poprzeczki mogą kierować gaz i gwiazdy do pierścieni w pewnej odległości od centrum galaktyki. Naukowcy nie ustalili jeszcze, czy struktura ta jest prawdziwą poprzeczką, czy skutkiem oddziaływania galaktyk.

Badanie dotyczące GS18660 opublikowano 8 września w czasopiśmie Astronomy & Astrophysics.

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