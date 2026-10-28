Meta在菲律宾推出AI应用Waddle World——Engadget

Meta在菲律宾发布了Waddle World，这是一款Tamagotchi风格的应用，用户可以照料虚拟宠物并与其交流。据Engadget报道，该游戏目前仅在该国提供。

在Waddle World中，用户孵化一枚蛋，宠物会从中出现。用户需要喂养它并和它玩耍。这个虚拟角色可以回复消息，并创建与对话相关的插图记录。

宠物形式的日记

Meta将Waddle World描述为伪装成宠物的日记。用户可以通过书写或口述日记条目来与角色交流。作为回应，它会留下消息并创作一幅小插图。这些回复由Meta的人工智能生成。

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该应用采用16位风格。根据社交媒体顾问马特·纳瓦拉注意到的Waddle World在Apple App Store和Google Play上的页面，该游戏于9月底上线。

小游戏和物品

该应用还包含小游戏，用户可以赚取积分来购买食物和玩具。其中包括在角色头上堆叠物品的游戏、在躲避炸弹的同时接住坠落星星的游戏，以及用打乱的字母组成单词的任务。

此前，Meta还推出了Muse Charm，这是一款蛋形实体设备，被设计为搭载Muse头像的AI伴侣。该公司计划在12月节日前发布这款设备。

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