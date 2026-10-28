Компания Meta выпустила на Филиппинах Waddle World — приложение в стиле Tamagotchi, в котором пользователи ухаживают за виртуальным питомцем и могут общаться с ним. Игра пока доступна только в этой стране, сообщает Engadget.

В Waddle World пользователь вылупляет яйцо, из которого появляется питомец. Его нужно кормить и играть с ним. Виртуальный персонаж может отвечать на сообщения и создавать иллюстрированные записи, связанные с разговорами.

Дневник в формате питомца

Meta описывает Waddle World как дневник, замаскированный под домашнего питомца. Пользователи могут писать или диктовать записи в дневник как способ общения с персонажем. В ответ он оставляет сообщения и создает небольшую иллюстрацию. Эти ответы генерирует искусственный интеллект Meta.

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Приложение выполнено в 16-битной стилистике. Согласно страницам Waddle World в Apple App Store и Google Play, на которые обратил внимание консультант по социальным медиа Мэтт Наварра, игра стала доступна в конце сентября.

Мини-игры и предметы

В приложении также есть мини-игры, позволяющие зарабатывать баллы для покупки еды и игрушек. Среди них — игра с укладыванием продуктов на голове персонажа, ловля падающих звезд с избеганием бомб, а также задание по составлению слов из перемешанных букв.

Ранее Meta также представила Muse Charm — физическое устройство яйцеобразной формы, созданное как ИИ-компаньон с аватаром Muse. Компания планирует выпустить это устройство к праздникам в декабре.

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