Meta запустила на Філіппінах ШІ-застосунок Waddle World — Engadget

Компанія Meta випустила на Філіппінах Waddle World — застосунок у стилі Tamagotchi, у якому користувачі доглядають за віртуальним улюбленцем і можуть спілкуватися з ним. Гра наразі доступна лише в цій країні, повідомляє Engadget.

У Waddle World користувач вилуплює яйце, з якого з’являється улюбленець. Його потрібно годувати та гратися з ним. Віртуальний персонаж може відповідати на повідомлення й створювати ілюстровані записи, пов’язані з розмовами.

Щоденник у форматі улюбленця

Meta описує Waddle World як щоденник, замаскований під домашнього улюбленця. Користувачі можуть писати або диктувати записи щоденника як спосіб спілкування з персонажем. У відповідь він залишає повідомлення та створює невелику ілюстрацію. Ці відповіді генерує штучний інтелект Meta.

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Застосунок має 16-бітову стилістику. За даними сторінок Waddle World в Apple App Store та Google Play, на які звернув увагу консультант із соціальних медіа Метт Наварра, гра стала доступною наприкінці вересня.

Мініігри та предмети

У застосунку також є мініігри, що дозволяють заробляти бали для придбання їжі та іграшок. Серед них — гра зі складанням продуктів на голові персонажа, ловіння падаючих зірок з уникненням бомб, а також завдання зі складання слів із перемішаних літер.

Раніше Meta також представила Muse Charm — фізичний пристрій яйцеподібної форми, створений як ШІ-компаньйон з аватаром Muse. Компанія планує випустити цей пристрій до свят у грудні.

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