Meta uruchomiła na Filipinach aplikację AI Waddle World — Engadget

Firma Meta wydała na Filipinach Waddle World — aplikację w stylu Tamagotchi, w której użytkownicy opiekują się wirtualnym zwierzakiem i mogą się z nim komunikować. Gra jest obecnie dostępna wyłącznie w tym kraju, informuje Engadget.

W Waddle World użytkownik wykluwa jajko, z którego pojawia się zwierzak. Należy go karmić i bawić się z nim. Wirtualna postać może odpowiadać na wiadomości i tworzyć ilustrowane wpisy związane z rozmowami.

Dziennik w formie zwierzaka

Meta opisuje Waddle World jako dziennik zamaskowany jako zwierzak domowy. Użytkownicy mogą pisać lub dyktować wpisy do dziennika jako sposób komunikacji z postacią. W odpowiedzi pozostawia ona wiadomości i tworzy niewielką ilustrację. Odpowiedzi te generuje sztuczna inteligencja Meta.

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Aplikacja ma 16-bitową stylistykę. Według stron Waddle World w Apple App Store i Google Play, na które zwrócił uwagę konsultant ds. mediów społecznościowych Matt Navarra, gra stała się dostępna pod koniec września.

Minigry i przedmioty

Aplikacja zawiera także minigry, które pozwalają zdobywać punkty na zakup jedzenia i zabawek. Wśród nich są gra polegająca na układaniu produktów na głowie postaci, łapanie spadających gwiazd z unikaniem bomb oraz zadanie polegające na układaniu słów z pomieszanych liter.

Wcześniej Meta zaprezentowała także Muse Charm — fizyczne urządzenie w kształcie jajka, stworzone jako towarzysz AI z awatarem Muse. Firma planuje wypuścić to urządzenie przed świętami w grudniu.

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