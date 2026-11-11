Notion证实因Fireworks AI遭黑客攻击导致用户通信记录泄露：哪些数据面临风险

Notion 确认，由于第三方服务商 Fireworks AI 遭遇网络攻击，导致用户与内置人工智能的对话记录泄露。此次事件影响了不到 1% 的工作区。 据初步信息显示，用户保存的笔记未受影响。

攻击者入侵了第三方供应商 Fireworks AI 的基础设施，该供应商负责支持平台人工智能的运行。

Notion自身的系统并未遭到入侵，但针对外部承包商的攻击导致用户与AI之间的对话记录（包括用户提问及AI回复）被泄露。

事件时间线：

2026年11月2日晚，Fireworks的代表向合作伙伴通报了未经授权的访问事件。起初，开发人员认为该事件仅涉及合成测试数据。

11月3日上午，Notion迅速切断了与该服务的连接，删除了存储在Fireworks环境中的所有文件，并完全停止了系统间的交互。

11月6日，该服务提供商发出预警，称可能存在真实客户记录泄露的情况。

11月8日，最终确认了受影响的数据清单。

分析表明，攻击者获取了与Insights分析功能相关的Notion AI聊天记录。该公司于11月9日开始通知受影响的客户。

大部分泄露的记录与具体账户没有直接关联。特别是，这些记录不包含作者姓名、工作区标识符或系统工具的响应内容。

但查询文本保留了用户手动输入的所有内容。因此，如果用户曾在聊天中复制过机密密码或工作用的API密钥，这些数据可能已被公开。

Notion利用Fireworks基础设施完成两项任务：一是对Insights板块中的查询进行分类（该板块向企业展示人工智能的使用统计数据），二是通过开源模型生成回复。

在发现该事件后，Notion 暂停了 Insights 功能的运行，并完全停止了通过 Fireworks 服务器使用模型。

Fireworks将此次事件描述为内部凭证遭未经授权使用，导致有限数量的客户账户环境变量被访问。

专家警告称，被泄露的人工智能服务访问密钥可能被用于LLMjacking等攻击。具体而言，黑客可能转售获取的资源，或自动劫持他人的会话。

Notion团队呼吁受影响的用户按照已发送电子邮件中的说明检查其数据。此外，必须立即更换所有在此次事件中可能被用于与人工智能聊天程序交互的登录凭据。

需要注意的是，仅从数据库中删除记录并不能使令牌失效。因此，必须直接在签发这些令牌的服务中更新访问密钥。

Notion的官方声明证实了这一点。

回顾此前，美国联邦调查局（FBI）曾表示，针对加密货币交易所币安（Binance）的大规模网络攻击——该事件中被盗资产总额超过60亿美元——幕后黑手是朝鲜黑客组织TraderTraitor。

在币安交易所遭遇网络攻击后，美国联邦储备系统和货币监理署已联系各家银行，以查明其系统是否存在漏洞。

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