Notion подтвердил утечку переписки пользователей в результате взлома Fireworks AI: какие данные оказались под угрозой

Сервис Notion подтвердил утечку переписки пользователей со встроенным искусственным интеллектом в результате кибератаки на стороннего провайдера Fireworks AI. Инцидент затронул менее 1 % рабочих пространств. По предварительной информации, сохраненные заметки пользователей не пострадали.

Злоумышленники скомпрометировали инфраструктуру стороннего поставщика Fireworks AI, который обеспечивал работу искусственного интеллекта платформы.

Собственные системы Notion не были взломаны, однако атака на внешнего подрядчика привела к раскрытию переписки пользователей с их запросами и ответами ИИ.

Хронология инцидента:

Вечером 2 ноября 2026 года представители Fireworks сообщили партнерам о несанкционированном доступе. Сначала разработчики полагали, что инцидент коснулся лишь синтетических тестовых данных.

Утром 3 ноября Notion оперативно разорвала соединение с сервисом, удалила все файлы, сохраненные в среде Fireworks, и полностью прекратила взаимодействие между системами.

6 ноября поставщик предупредил о возможной утечке реальных клиентских записей.

8 ноября окончательно подтвердили перечень скомпрометированных данных.

Анализ показал, что злоумышленники получили транскрипты чатов Notion AI, связанные с аналитической функцией Insights. Компания начала уведомлять пострадавших клиентов 9 ноября.

Большинство раскрытых записей не имеют прямой привязки к конкретным учетным записям. В частности, они не содержат имен авторов, идентификаторов рабочих пространств или ответов системных инструментов.

В то же время тексты запросов сохранили всё, что пользователи вводили самостоятельно. Поэтому, если люди копировали в чаты конфиденциальные пароли или рабочие API-ключи, эти данные могли оказаться в открытом доступе.

Notion использовала инфраструктуру Fireworks для двух задач: классификации запросов в разделе Insights, который показывает компаниям статистику использования искусственного интеллекта, а также генерации ответов с помощью открытых моделей.

После обнаружения инцидента Notion приостановила работу функции Insights и полностью прекратила использование моделей через серверы Fireworks.

В Fireworks описали инцидент как несанкционированное использование внутренних учетных данных, что обеспечило доступ к переменным среды для ограниченного количества клиентских аккаунтов.

Специалисты предупреждают, что скомпрометированные ключи доступа к сервисам искусственного интеллекта могут использоваться в атаках типа LLMjacking. В частности, хакеры могут перепродавать полученные ресурсы или автоматически перехватывать чужие сессии.

Команда Notion призывает пострадавших пользователей проверить свои данные в соответствии с инструкциями, приведенными в отправленных электронных письмах. Также необходимо немедленно заменить все учетные данные, которые могли попасть в чаты с искусственным интеллектом во время инцидента.

Важно, что простое удаление записей из базы данных не аннулирует действие токенов. Поэтому ключи доступа нужно обновлять непосредственно в сервисах, которые их выдали.

Об этом свидетельствует официальное сообщение Notion.

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