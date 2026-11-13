В Nvidia не было руководителя по вопросам комплаенса, несмотря на рыночную капитализацию в 4,2 трлн долларов

В ходе анализа кодекса этики Nvidia выяснилось, что в компании нет отдельного директора по комплаенсу (CCO) и собственного подразделения по комплаенсу. Этот случай поднимает вопрос о корпоративном управлении в технологическом секторе, где быстрый рост бизнеса не всегда сопровождается развитием систем контроля и соблюдения нормативных требований.

На отсутствие такой должности обратил внимание автор публикации, который изучал кодекс этики Nvidia. Он отметил, что это особенно показательно с учетом рыночной капитализации компании, которая, по приведенным им данным, составляет около $4,2 трлн.

По мнению автора, технологические компании в целом отстают в вопросах комплаенса. Одной из причин он считает стартап-культуру: основатели, сосредоточенные на разработке продукта и выходе на рынок, часто откладывают вопросы корпоративного управления на второй план.

Автор также обратил внимание на практику подготовки внутренних документов перед привлечением инвестиций. По его наблюдениям, некоторые компании в спешке создают с помощью искусственного интеллекта формальные документы на несколько страниц, которые не обеспечивают полноценной системы комплаенса.

Он подчеркивает, что для устойчивого развития бизнеса недостаточно лишь перспективной идеи и стремления зарабатывать. Компаниям необходимо также стратегическое видение корпоративного управления, иначе учредители могут в конечном итоге утратить контроль над созданным ими бизнесом.

Источник: Nvidia

Напомним, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг покинул свой пост, а финансовый директор Колетт Кресс временно возглавит компанию до назначения постоянного преемника.

Бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг согласился дать показания в Конгрессе США до Дня благодарения.

Nvidia запланировала общее собрание сотрудников на 18 ноября — через шесть дней после объявления о немедленной отставке бывшего генерального директора Дженсена Хуанга. Временным генеральным директором компания назначила финансового директора Колетт Кресс.

В США Дженсен Хуанг после ухода из Nvidia может лишиться около $108 млн компенсации в виде акций, права на которые еще не перешли в его собственность.

Читай нас в