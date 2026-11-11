Спутник зафиксировал необычные красные полосы посреди пустыни в Марокко

Европейский спутник Sentinel-2 сделал необычный снимок пустыни вблизи гор Антиатлас в Марокко.

На нём видны разветвлённые красные полосы длиной в десятки километров, которые сначала напоминали следы лавы.

Однако, как пояснили в Европейском космическом агентстве (ESA), это не вулканические образования.

Красный цвет является искусственным и возник из-за особенностей спутниковой съемки в инфракрасном диапазоне. На самом деле полосы — это растительность вдоль сезонных рек, которые наполняются водой преимущественно зимой и весной.

Такие снимки помогают исследователям отслеживать состояние водных ресурсов и растительности в засушливых регионах. Для Марокко это особенно актуально, ведь страна страдает от продолжительной засухи и дефицита воды.

Источник: Европейское космическое агентство (ESA)

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