Супутник зафіксував незвичайні червоні смуги посеред пустелі в Марокко

0:00 / 0:00

Європейський супутник Sentinel-2 зробив незвичайний знімок пустелі поблизу гір Антиатлас у Марокко.

На ньому видно розгалужені червоні смуги завдовжки в десятки кілометрів, які спочатку нагадували сліди лави.

Однак, як пояснили в Європейському космічному агентстві (ESA), це не вулканічні утворення.

Червоний колір є штучним і з’явився через особливості супутникової зйомки в інфрачервоному діапазоні. Насправді смуги — це рослинність уздовж сезонних річок, які наповнюються водою переважно взимку та навесні.

Такі знімки допомагають дослідникам відстежувати стан водних ресурсів і рослинності в посушливих регіонах. Для Марокко це особливо актуально, адже країна потерпає від тривалої посухи та дефіциту води.

Джерело: Європейське космічне агентство (ESA)

NASA спільно з Каліфорнійським технологічним інститутом розробляє космічний телескоп Ultraviolet Explorer, або UVEX, запуск якого запланований на 2031 рік. Апарат працюватиме в ультрафіолетовому діапазоні та має створити глибокі карти всього неба.

У США компанія Axiom Space подала до федерального суду Х’юстона позов проти Vast Space, звинувативши конкурента у поданні NASA документа з планування місії, який нібито містив власницьку інформацію Axiom.

NASA оголосила конкурс на контракт вартістю $10 млрд для мережі вантажних посадкових модулів, що доправлятимуть обладнання на Місяць.

Читай нас у