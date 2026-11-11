卫星在摩洛哥沙漠中央捕捉到异常的红色条纹

欧洲哨兵-2号（Sentinel-2）卫星拍摄到了摩洛哥安提阿特拉斯山脉附近一片沙漠的罕见影像。

照片中可见长达数十公里的支离破碎的红色条纹，起初看起来像熔岩流的痕迹。

然而，据欧洲航天局（ESA）解释，这并非火山活动形成的。

红色是人为产生的，源于卫星在红外波段成像的特性。实际上，这些条纹是季节性河流沿岸的植被，这些河流主要在冬季和春季有水流过。

此类图像有助于研究人员监测干旱地区的水资源和植被状况。这对摩洛哥而言尤为重要，因为该国正遭受长期干旱和水资源短缺的困扰。

来源：欧洲航天局（ESA）

美国宇航局（NASA）正与加州理工学院合作研发“紫外线探测者”（Ultraviolet Explorer，简称UVEX）太空望远镜，计划于2031年发射。该设备将在紫外线波段工作，旨在绘制全天空的深度图像。

在美国，Axiom Space公司向休斯顿联邦法院对Vast Space提起诉讼，指控该竞争对手向NASA提交了一份任务规划文件，其中据称包含Axiom的专有信息。

NASA宣布就一项价值100亿美元的合同进行招标，该合同旨在建立一个货运着陆器网络，用于将设备运送至月球。

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