Глобальный сбой в системе Microsoft затронул Украину

В работе сервисов Microsoft произошел масштабный сбой, из-за которого пользователи в разных странах лишились доступа к электронной почте Outlook и столкнулись с проблемами в других продуктах компании. Сбои зафиксировали и в Украине, а Microsoft сообщила о частичном восстановлении работы серверов.

О глобальных проблемах с Microsoft 365 сообщает The Verge. Массовые жалобы начали поступать примерно в 20:00 по киевскому времени 12 ноября: пользователи не могли открыть Outlook ни через веб-версию, ни через приложение.

В Microsoft подтвердили неполадки и объяснили их повышенной нагрузкой на часть инфраструктуры в нескольких регионах. Директор по коммуникациям компании Бен Хоуп сообщил, что больше всего проблем возникло с Exchange Online.

Также поступали жалобы на работу Teams и других сервисов Microsoft 365. По данным BBC, сбой коснулся и Copilot: запросы пользователей могли обрабатываться с задержками или не выполняться вовремя.

Microsoft пытается восстановить работу сервисов

В ходе устранения неполадок компания столкнулась с проблемами перезагрузки серверов и мониторинга их состояния.

Около 1:00 13 ноября по киевскому времени Microsoft сообщила, что начала возвращать в строй часть затронутых сбоем серверов. Компания также перенаправила трафик на альтернативные маршруты и приняла меры по снижению нагрузки на проблемную инфраструктуру.

Однако по состоянию на 8:45 на странице Microsoft Service Health Status по-прежнему сообщалось об ухудшении работы Microsoft 365 для бизнес-клиентов и потребительских продуктов. Пользователи могли не иметь возможности подключиться к нескольким сервисам компании.

Какова ситуация со сбоями Microsoft в Украине

Проблемы коснулись и украинских пользователей. По данным Downdetector, по состоянию на 8:30 13 ноября поступали сообщения о перебоях в работе Microsoft 365.

Чаще всего пользователи жаловались на проблемы с входом в сервисы — 37% сообщений. Еще 30% касались работы приложения, а 20% — сохранения данных и синхронизации.

Кроме того, о сбоях сообщали некоторые сторонние платформы, в частности OpenAI и Anthropic. Проблемы возникали при взаимодействии их продуктов с инфраструктурой Microsoft.

Ранее в работе электронных сервисов Государственной налоговой службы произошел масштабный сбой.

До этого пользователи сообщали о возможных технических проблемах в работе мобильного приложения «Резерв+».

Сбой в Google Cloud нарушил работу европейских банков и сервисов.

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