Украинская РЭБ «Лима» блокирует GPS и переносит украинцев в Перу — The New York Times

Из-за работы украинской системы радиоэлектронной борьбы «Лима» GPS-навигаторы массово определяют местонахождение пользователей в столице Перу. Электромагнитные помехи, создаваемые для дезориентации российских ракет и дронов, влияют также на гражданские устройства, в частности смартфоны, автомобильные навигаторы и GPS-часы.

Из-за таких сбоев украинцы могут оказаться на картах за тысячи километров от своего реального местонахождения. Например, приложения для заказа такси прокладывают маршруты через Южную Америку, фитнес-часы фиксируют пробежки в Перу, а сервисы знакомств показывают пользователям людей, которые якобы находятся в Лиме. Иногда навигаторы определяют местонахождение в Беларуси или даже в Демократической Республике Конго.

Проблемы с GPS в Украине возникли еще несколько лет назад, когда военные начали активно применять средства радиоэлектронной борьбы против беспилотников. Однако ситуация обострилась в августе, когда Россия увеличила количество дневных воздушных атак. С тех пор перебои с навигацией стали привычным явлением для многих украинцев.

Система «Лима» разработана украинской компанией Cascade Systems при участии военного подразделения «Ночная стража». Работа над ней началась почти четыре года назад. Её антенны создают электромагнитные помехи, которые нарушают работу навигационных систем российских ракет и дронов, заставляя их получать ложные координаты и отклоняться от заданного маршрута.

Сначала система просто глушила сигналы, однако впоследствии разработчики усовершенствовали её и научили подменять GPS-координаты. Вместо случайных ошибок устройства начали показывать конкретную точку на карте — Лиму. Именно поэтому система получила такое название. В 2024 году её интегрировали в более широкую украинскую сеть РЭБ, а в августе 2025-го в Киеве развернули усовершенствованную версию Lima Quant. Мощные антенны вокруг столицы формируют своеобразный купол электромагнитных помех.

По словам представителей Cascade Systems, только за первые три месяца этого года система помогла сбить с курса более 30 крылатых ракет и 10 тыс. беспилотников. Командир подразделения «Ночная стража» с позывным «Алхимик» также утверждает, что из 62 российских баллистических ракет «Кинжал», запущенных в районы действия Lima Quant, 33 взорвались в воздухе, а остальные не достигли своих целей.

Военный рассказал и о случае противодействия двум российским ракетам «Орешник», которые 24 мая были запущены в направлении Киевской области. По его словам, благодаря использованию Lima Quant одна ракета попала в гаражи вдали от военных объектов, а другая развалилась и упала на оккупированной территории.

В то же время независимо проверить приведенные военными и разработчиками показатели эффективности системы невозможно. В отчетах Воздушных сил Украины за соответствующий период действительно упоминались ракеты, не достигшие своих целей.

Несмотря на неудобства для гражданского населения, военные считают преимущества «Лимы» значительно более весомыми, чем побочные последствия. Особенно с учетом дефицита ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для защиты украинского неба.

Из-за постоянных сбоев украинцам приходится искать альтернативы GPS: пользоваться бумажными картами, скачивать офлайн-навигацию и запоминать маршруты. Между тем название системы уже стало частью повседневной жизни — украинцы в шутку называют «Лимой» водителей такси и курьеров, которые также сталкиваются с проблемами навигации.

Даже современные автомобили не всегда могут правильно реагировать на такие сбои. В частности, из-за неверных GPS-данных один из автомобилей BMW сообщил водителю о необходимости замены масла, поскольку система решила, что автомобиль проехал около 10 тыс. км от Перу.

Источник: The New York Times

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