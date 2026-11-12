由于乌克兰“利马”电子战系统的作用，大量GPS导航设备将用户位置定位在秘鲁首都。 这些旨在干扰俄罗斯导弹和无人机导航的电磁干扰，同时也影响了民用设备，特别是智能手机、车载导航仪和GPS手表。

由于这些故障，乌克兰人可能会在地图上显示为距离其实际位置数千公里远。 例如，叫车应用规划的路线会穿越南美洲，健身手表记录的跑步轨迹显示在秘鲁，而交友平台则向用户推荐据称位于利马的人。 有时导航设备会将位置定位在白俄罗斯，甚至刚果民主共和国。

乌克兰的GPS问题早在几年前就已出现，当时军方开始积极使用电子战手段对抗无人机。然而，随着俄罗斯在8月加大了白天的空袭力度，局势进一步恶化。 自那时起，导航中断对许多乌克兰人来说已成为家常便饭。

“利马”系统由乌克兰公司Cascade Systems与“夜间守卫”军事分队合作开发。 该系统的研发工作始于近四年前。其天线会产生电磁干扰，干扰俄罗斯导弹和无人机导航系统的运行，迫使它们接收虚假坐标并偏离预定航线。

起初，该系统仅能干扰信号，但随后开发人员对其进行了改进，使其能够篡改GPS坐标。设备不再显示随机的误差，而是开始在地图上标出一个具体地点——“利马”。正因如此，该系统才得名“利马”。 2024年，该系统被整合到乌克兰更广泛的电子战网络中；2025年8月，升级版“Lima Quant”在基辅正式部署。首都周边的强力天线构成了一个独特的电磁干扰穹顶。

据Cascade Systems代表称，仅在今年前三个月，该系统就成功使30多枚巡航导弹和1万架无人机偏离航线。 代号为“炼金术士”的“夜间守卫”分队指挥官还表示，在射向“Lima Quant”系统覆盖区域的62枚俄罗斯“匕首”弹道导弹中，有33枚在空中爆炸， 其余则未能击中目标。

这位军官还讲述了5月24日拦截两枚俄罗斯“奥雷什尼克”导弹的案例，这两枚导弹当时朝基辅州方向发射。 据他介绍，得益于“Lima Quant”系统的运用，其中一枚导弹击中了远离军事设施的车库，另一枚则解体后坠落在被占领土上。

与此同时，无法独立核实军方和开发商所提供的系统效能数据。乌克兰空军在相应时期的报告中确实提到了未能击中目标的导弹。

尽管给平民带来了不便，但军方认为“利马”系统的优势远大于其副作用。特别是考虑到保护乌克兰领空所需的“爱国者”拦截导弹供应短缺。

由于持续的信号中断，乌克兰人不得不寻找GPS的替代方案：使用纸质地图、下载离线导航应用以及记住路线。 与此同时，该系统的名称已融入日常生活——乌克兰人戏称同样面临导航问题的出租车司机和快递员为“利马”。

即便是现代汽车，也并非总能正确应对此类故障。例如，由于GPS数据错误，一辆宝马车曾向驾驶员提示需要更换机油，因为系统误判该车已行驶了约1万公里，且地点位于秘鲁。

来源：《纽约时报》

乌克兰议会提议允许在任何土地上紧急部署电子战设备。

基辅上空已建立起由电子战（REB）设备构成的防护“穹顶”，以阻止俄军远程操控“沙希德”喷气式无人机。为此，全市各地安装了数百处配备天线和专用设备的站点。 该行动持续了数周，军方、政府机构以及电子战设备制造商均参与其中。

在为军队采购电子战装备的过程中，有人挪用了560万格里夫纳：涉案人员将接受审判。

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