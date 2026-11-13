Sends Messenger 集私信、语音和视频通话、群聊以及加密货币管理工具于一体。 该服务定位为热门通讯平台的替代方案，重点强调隐私保护、对消息的控制权，以及在单一应用中完成各类数字任务的能力。

可用功能包括：采用端到端加密的秘密聊天、定时消失的消息、额外的账户保护、跨设备同步以及内置加密钱包。 不过，隐私保护功能取决于所选的沟通模式：普通聊天和秘密聊天的工作原理有所不同。

Sends Messenger：传统平台的替代方案

如今，人们通过即时通讯应用不仅发送短消息，还会传输个人文件、工作文件、照片、地址及其他敏感信息。 因此，在选择应用时，不仅便利性和联系人数量日益重要，数据存储方式、隐私设置以及管理聊天记录的能力也变得至关重要。

Sends 提供个人和群组聊天、通话、文件共享、频道及社区功能。 用户可以编辑或删除消息、整理聊天记录并自定义界面样式。该服务致力于将常规的沟通方式与附加工具（特别是金融工具）相结合。

Sends的核心理念之一是打造一个以沟通为重心的空间，而非让用户无休止地浏览推荐内容。

Sends 中普通聊天和秘密聊天的运作方式

Sends 采用了多种信息保护模式。普通聊天记录以加密形式存储在云基础设施中。这使得用户在通过其他设备（例如电脑）登录自己的账户后，能够查看聊天记录。

对于更私密的对话，则提供了采用端到端加密（end-to-end encryption）的秘密聊天功能。 根据其宣称的模式，消息在发送方设备上加密，并在接收方设备上解密。访问密钥由对话参与者自行保管，且秘密聊天记录不会通过常规云存储进行同步。

这种方法也适用于附件：秘密聊天中的照片、视频及其他文件会使用独立密钥进行额外加密。这在交换个人文件、地址或不供第三方查看的工作资料时尤为重要。

然而，服务器端的数据加密并不等同于端到端加密。因此，在发送敏感信息之前，应确认当前打开的是哪种聊天模式。 安全性还取决于参与者设备的状态：如果第三方能够访问未锁定的手机，即使加密的聊天内容也无法保护数据安全。

Sends中的自毁消息与隐私管理

在秘密聊天中，可以设置消息自动删除计时器。消息被阅读后计时开始，计时结束后，应用会自动从参与者的设备中删除内容。这不仅适用于文本，也适用于媒体文件。 该功能适用于临时约定或无需保存数月之久的资讯。

此外，Sends 还允许用户编辑已发送的消息、删除消息，并将不那么重要的对话移至存档。这些工具让用户能够更灵活地决定哪些内容将保留在聊天记录中。

为了提供额外的保护，该应用设有PIN码，而屏幕安全功能则可在智能手机的已打开应用预览界面中隐藏即时通讯内容。

不过，自动删除功能并不能完全防止信息被复制。 对话方可能使用其他设备截屏，或在计时器结束前保存所需信息。此类设置虽能降低部分风险，但不能替代在传输机密数据时应保持的谨慎态度。

Sends 中的通话、群组和工作工具

Sends 支持文本和语音消息，以及照片、视频、文件、贴纸和 GIF 动图的分享。用户可通过群聊进行协作或与朋友交流，也可通过频道和社区与更广泛的受众互动。 用户可以更换主题并创建自己的贴图集。

另一个功能方向是音频和视频通话，包括群组通话。通话过程中，用户可以控制麦克风和摄像头，切换音频播放设备，并选择参与者在屏幕上的显示方式。 这些功能使该即时通讯应用既可用于简短的私人通话，也可用于讨论共同任务。

应用内设有个人笔记功能，可保存链接、文档和简短记录。 此外，在支持的地区还提供了文本消息翻译和语音转文字工具。为了自动化某些操作，可以使用第三方开发者通过API创建的机器人。

加密钱包：Sends 能做什么

内置加密钱包是 Sends 超越传统即时通讯应用的一项功能。它用于存储、接收和发送数字资产。 例如，用户可以在聊天中商定转账事宜，随后直接在同一应用中使用相应的工具完成操作。

根据服务描述，该钱包属于非托管型。这意味着私钥或其他资产访问权限仍由所有者掌控，而非移交给中央运营商。

通信与金融功能的结合是Sends的一大特色。不过，发送普通消息、拨打电话或交换文件时并不需要使用加密钱包。

在进行加密货币交易时，应考虑手续费、资产价值的潜在波动以及欺诈风险。 误将资金转至错误地址后通常无法撤销，而丢失密钥或恢复短语则可能导致无法访问资金。因此，使用该服务的金融功能时，需与使用独立加密钱包一样谨慎。

Sends 中的注册、同步及数据使用

Sends 支持 Android 和 iOS 智能手机，同时也提供适用于 Windows 和 macOS 的电脑版本。普通聊天记录可在不同设备间同步：您可以在手机上开始聊天，然后在电脑上继续。 采用不同安全模型的秘密对话无法通过这种方式在云端同步。

除常规注册外，还介绍了与 eSends 以及 TON 区块链中 Web3 号码的集成。此选项允许用户在创建账户时不使用主要的个人电话号码。 然而，数字号码本身并不能使人完全匿名：其他隐私设置以及用户披露的数据同样至关重要。

Sends声明不会将个人数据用于广告定向。 同时，为确保服务正常运行，系统可能会处理有关账户、设备、IP地址及其他技术参数的信息。联系人同步需经用户同意，相关设置可随时调整。

该服务的隐私政策中还描述了特定元数据的保存期限，以及删除账户及关联云数据的功能。 这意味着，评估隐私性时不仅应考虑是否采用加密技术，还应关注平台处理哪些信息以及启用了哪些附加功能。

Sends Messenger对哪些人群有用

在战争及其他危机期间，保护个人文件、地址、行踪及工作信息显得尤为重要。 对用户而言，拥有能够限制敏感通信访问权限的工具至关重要。然而，没有任何一款应用能保证在无网络情况下通信，或完全防止信息泄露。

Sends 可能吸引那些需要秘密聊天和控制消息历史记录的用户，以及希望将日常沟通与加密货币交易相结合的人群。 但功能数量本身并不能证明其安全性高于其他平台：要证明这一点，关键在于独立审计、加密技术的实现以及清晰透明的数据处理政策。

该应用支持Android、iPhone和iPad、Windows以及macOS系统。

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