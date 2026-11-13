微软全球系统故障波及乌克兰

微软服务发生大规模故障，导致各国用户无法访问Outlook电子邮件，并在该公司其他产品中遇到问题。乌克兰也报告了此类故障，微软表示服务器服务已部分恢复。

据《The Verge》报道，Microsoft 365 出现了全球性故障。11月12日基辅时间约20:00起，大量投诉开始涌入：用户无论通过网页版还是应用程序，均无法打开 Outlook。

微软方面证实了此次故障，并解释称这是由于多个地区的部分基础设施负载过高所致。该公司传播总监本·霍普表示，Exchange Online 遇到了最大的问题。

此外，Teams及其他Microsoft 365服务的运行也收到了投诉。据BBC报道，此次故障还波及了Copilot：用户的请求可能会出现延迟处理或无法及时执行的情况。

微软正努力恢复服务

在排除故障的过程中，该公司遇到了服务器重启及状态监控方面的问题。

11月13日基辅时间凌晨1:00左右，微软宣布已开始恢复部分受影响服务器的运行。该公司还将流量重定向至备用路径，并采取措施减轻受影响基础设施的负载。

然而，截至8:45，微软服务健康状态页面仍显示面向企业客户和消费者的Microsoft 365服务运行状况恶化。用户可能无法连接到该公司的多项服务。

乌克兰地区微软服务故障情况如何

乌克兰用户也受到了影响。据Downdetector数据显示，截至11月13日8:30，已收到关于Microsoft 365运行中断的报告。

用户最常反映的问题是无法登录服务——占报告总数的37%。另有30%的报告涉及应用程序运行问题，20%则与数据存储和同步相关。

此外，一些第三方平台也报告了故障，特别是OpenAI和Anthropic。这些问题出现在其产品与微软基础设施交互的过程中。

此前，国家税务局的电子服务曾发生过大规模故障。

在此之前，用户曾报告移动应用“Reserve+”可能存在技术问题。

Google Cloud的故障导致欧洲多家银行及服务中断。

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