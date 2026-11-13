Globalna awaria Microsoftu dotknęła Ukrainę

W usługach Microsoftu doszło do zakrojonej na szeroką skalę awarii, w wyniku której użytkownicy w różnych krajach stracili dostęp do poczty elektronicznej Outlook i napotkali problemy z innymi produktami firmy. Usterki odnotowano również na Ukrainie, a Microsoft poinformował o częściowym przywróceniu działania serwerów.

O globalnych problemach z Microsoft 365 informuje serwis The Verge. Masowe zgłoszenia zaczęły napływać około godziny 20:00 czasu kijowskiego 12 listopada: użytkownicy nie mogli otworzyć Outlooka ani w wersji internetowej, ani w aplikacji.

W firmie Microsoft potwierdzono te problemy i wyjaśniono je zwiększonym obciążeniem części infrastruktury w kilku regionach. Dyrektor ds. komunikacji firmy, Ben Hope, poinformował, że najwięcej problemów wystąpiło w usłudze Exchange Online.

Pojawiły się również skargi dotyczące działania aplikacji Teams i innych usług Microsoft 365. Według danych BBC awaria dotknęła również Copilot: zapytania użytkowników mogły być przetwarzane z opóźnieniami lub nie były realizowane na czas.

Microsoft stara się przywrócić działanie usług

Podczas usuwania usterek firma napotkała problemy z ponownym uruchamianiem serwerów i monitorowaniem ich stanu.

Około godziny 1:00 w nocy 13 listopada czasu kijowskiego firma Microsoft poinformowała, że rozpoczęła przywracanie do działania części dotkniętych awarią serwerów. Firma przekierowała również ruch na alternatywne trasy i wprowadziła środki mające na celu zmniejszenie obciążenia problematycznej infrastruktury.

Jednak o godz. 8:45 na stronie Microsoft Service Health Status nadal pojawiały się informacje o pogorszeniu działania usługi Microsoft 365 dla klientów biznesowych oraz produktów konsumenckich. Użytkownicy mogli nie mieć możliwości połączenia się z kilkoma usługami firmy.

Jak wygląda sytuacja z awariami Microsoftu na Ukrainie

Problemy dotknęły również użytkowników z Ukrainy. Według danych serwisu Downdetector, o godz. 8:30 13 listopada napływały zgłoszenia dotyczące zakłóceń w działaniu usługi Microsoft 365.

Najczęściej użytkownicy skarżyli się na problemy z logowaniem do usług — 37% zgłoszeń. Kolejne 30% dotyczyło działania aplikacji, a 20% — przechowywania danych i synchronizacji.

Ponadto o zakłóceniach informowały niektóre platformy zewnętrzne, w szczególności OpenAI i Anthropic. Problemy pojawiały się podczas interakcji ich produktów z infrastrukturą Microsoftu.

Wcześniej doszło do poważnej awarii w działaniu usług elektronicznych Państwowej Służby Podatkowej.

Wcześniej użytkownicy zgłaszali możliwe problemy techniczne w działaniu aplikacji mobilnej „Rezerv+”.

Awaria w Google Cloud zakłóciła działanie europejskich banków i serwisów.

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