Венс отложил объявление об участии в президентских выборах в США 2028 года — Axios

Вице-президент США Джей Ди Венс пока не определился, будет ли он баллотироваться на пост президента. По данным американских журналистов, он планирует принять решение после Нового года и может объявить о нем не раньше конца весны 2027 года, поскольку его команда опасается реакции Дональда Трампа.

Венс до сих пор окончательно не решил, будет ли участвовать в следующих президентских выборах. Сейчас он обсуждает этот вопрос с семьёй, в частности с женой Ушей, после рождения их четвёртого ребёнка.

Источники Axios отмечают, что соответствующий график принятия решения сформировался ещё до промежуточных выборов в Конгресс США. Таким образом, отсрочка не стала непосредственным следствием поражения Республиканской партии.

В то же время важную роль в планах вице-президента играют его отношения с действующим главой Белого дома. В команде Венса опасаются, что слишком раннее начало президентской кампании отвлечет внимание от Дональда Трампа и вызовет его раздражение.

Несмотря на неопределенность, Венс остается одним из главных потенциальных претендентов на выдвижение от Республиканской партии. Его союзники обращают внимание на сформировавшуюся политическую инфраструктуру, широкую сеть доноров и узнаваемость среди избирателей.

В частности, Венс был соучредителем сети Rockbridge, которую рассматривают как возможную основу для финансирования будущей кампании. Кроме того, он поддерживает связи с влиятельными представителями технологического бизнеса, среди которых Питер Тиль, Дэвид Сакс и Илон Маск.

Однако результаты промежуточных выборов создали дополнительные трудности для политических перспектив вице-президента. Поражение республиканцев укрепило позиции тех представителей партии, которые выступают за пересмотр политического курса Дональда Трампа.

В случае участия в президентской гонке Венсу придется отвечать на вопросы о решениях нынешней администрации, в частности в сфере внешней политики.

Одним из самых спорных вопросов стала война с Ираном. По информации Axios, в частных беседах Венс выступал против военного конфликта.

После промежуточных выборов его критические высказывания по поводу войны часть представителей Республиканской партии восприняла как попытку дистанцироваться от решения Трампа атаковать Иран.

Сам президент США признал, что позиция вице-президента вызвала недовольство среди отдельных республиканцев. В то же время Трамп подчеркнул, что лично не относится к числу критиков Венса, а их отношения не пострадали.

Между тем внутри Республиканской партии обсуждают и других потенциальных претендентов на президентскую номинацию 2028 года. В частности, подготовку к возможной кампании ведет сенатор от Техаса Тед Круз. В то же время многие республиканцы сомневаются, что он сможет составить серьезную конкуренцию Венсу.

Среди других возможных кандидатов называют государственного секретаря США Марко Рубио, бывшего губернатора Вирджинии Гленна Янгкина, бывшего губернатора Джорджии Брайана Кемпа и губернатора Флориды Рона Десантиса.

При этом Рубио ранее неоднократно заявлял, что поддержит Венса в случае его выдвижения. В то же время часть республиканцев рассматривает именно госсекретаря как потенциально серьезного соперника вице-президента.

Рон ДеСантис, комментируя поражение Республиканской партии на промежуточных выборах, назвал его событием почти уровня «вымирания», пишет Axios.

Ранее вице-президент Джей Ди Венс заявил, что причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах стала война в Иране.

В США конгрессмен-республиканец из Флориды Рэнди Файн заявил, что не поддержит вице-президента Джей Ди Венса на республиканских президентских праймериз 2028 года.

Президент Дональд Трамп не ответил прямо, поддержит ли он вице-президента Джей Ди Венса в случае его участия в президентских выборах 2028 года.

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