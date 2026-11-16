Vens odłożył ogłoszenie o udziale w wyborach prezydenckich w USA w 2028 roku — Axios

Wiceprezydent USA Jay D. Vance nie podjął jeszcze decyzji, czy będzie ubiegał się o urząd prezydenta. Według amerykańskich dziennikarzy planuje podjąć decyzję po Nowym Roku i może ogłosić ją nie wcześniej niż pod koniec wiosny 2027 roku, ponieważ jego zespół obawia się reakcji Donalda Trumpa.

Vance nadal nie podjął ostatecznej decyzji, czy weźmie udział w najbliższych wyborach prezydenckich. Obecnie omawia tę kwestię z rodziną, w szczególności z żoną Ushą, po narodzinach ich czwartego dziecka.

Źródła serwisu Axios podkreślają, że harmonogram podjęcia decyzji został ustalony jeszcze przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu USA. Oznacza to, że opóźnienie nie było bezpośrednią konsekwencją porażki Partii Republikańskiej.

Jednocześnie ważną rolę w planach wiceprezydenta odgrywają jego relacje z obecnym szefem Białego Domu. W zespole Vensa obawiają się, że zbyt wczesne rozpoczęcie kampanii prezydenckiej odwróci uwagę od Donalda Trumpa i wywoła jego irytację.

Pomimo tej niepewności Vens pozostaje jednym z głównych potencjalnych kandydatów do nominacji z ramienia Partii Republikańskiej. Jego sojusznicy zwracają uwagę na ugruntowaną infrastrukturę polityczną, szeroką sieć darczyńców oraz rozpoznawalność wśród wyborców.

W szczególności Vance był współzałożycielem sieci Rockbridge, którą uważa się za potencjalną podstawę finansowania przyszłej kampanii. Ponadto utrzymuje kontakty z wpływowymi przedstawicielami branży technologicznej, wśród których znajdują się Peter Thiel, David Saks i Elon Musk.

Jednak wyniki wyborów uzupełniających stworzyły dodatkowe trudności dla perspektyw politycznych wiceprezydenta. Porażka republikanów wzmocniła pozycję tych przedstawicieli partii, którzy opowiadają się za zmianą kursu politycznego Donalda Trumpa.

W przypadku udziału w wyścigu prezydenckim Vens będzie musiał odpowiadać na pytania dotyczące decyzji obecnej administracji, zwłaszcza w zakresie polityki zagranicznej.

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii stała się wojna z Iranem. Według informacji serwisu Axios, w prywatnych rozmowach Vens opowiadał się przeciwko konfliktowi zbrojnemu.

Po wyborach uzupełniających jego krytyczne wypowiedzi na temat wojny część przedstawicieli Partii Republikańskiej odebrała jako próbę zdystansowania się od decyzji Trumpa o ataku na Iran.

Sam prezydent USA przyznał, że stanowisko wiceprezydenta wywołało niezadowolenie wśród niektórych republikanów. Jednocześnie Trump podkreślił, że osobiście nie należy do grona krytyków Vensa, a ich relacje nie uległy pogorszeniu.

Tymczasem w szeregach Partii Republikańskiej dyskutuje się również o innych potencjalnych kandydatach do nominacji prezydenckiej w 2028 roku. W szczególności przygotowania do ewentualnej kampanii prowadzi senator z Teksasu Ted Cruz. Jednocześnie wielu republikanów wątpi, czy będzie on w stanie stanowić poważną konkurencję dla Vensa.

Wśród innych potencjalnych kandydatów wymienia się sekretarza stanu USA Marco Rubio, byłego gubernatora Wirginii Glenna Youngkina, byłego gubernatora Georgii Bryana Kempa oraz gubernatora Florydy Rona DeSantis.

Rubio wielokrotnie wcześniej oświadczał jednak, że poprze Vensa w przypadku jego kandydatury. Jednocześnie część republikanów postrzega właśnie sekretarza stanu jako potencjalnie poważnego rywala wiceprezydenta.

Ron DeSantis, komentując porażkę Partii Republikańskiej w wyborach śródokresowych, nazwał ją wydarzeniem niemal na miarę „wymarcia”, pisze Axios.

Wcześniej wiceprezydent Jay D. Vance stwierdził, że przyczyną porażki Partii Republikańskiej w wyborach uzupełniających była wojna w Iranie.

W Stanach Zjednoczonych republikański kongresman z Florydy Randy Fine oświadczył, że nie poprze wiceprezydenta J.D. Vensa w republikańskich prawyborach prezydenckich w 2028 roku.

Prezydent Donald Trump nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy poprze wiceprezydenta J.D. Vensa w przypadku jego udziału w wyborach prezydenckich w 2028 roku.

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