文斯推迟了宣布参加2028年美国总统大选的计划——Axios

美国副总统杰·迪·文斯尚未决定是否参选总统。 据美国记者报道，他计划在新年后做出决定，但最早可能要到2027年春末才会宣布，因为他的团队担心唐纳德·特朗普的反应。

文斯至今尚未最终决定是否参加下一届总统大选。目前，他正在与家人商讨此事，特别是与妻子乌莎——在他们第四个孩子出生后。

Axios的消息来源强调，这一决策时间表早在美国国会中期选举之前就已经确定。因此，推迟决定并非共和党败选的直接后果。

与此同时，副总统与现任白宫主人的关系在其计划中起着重要作用。文斯团队担心，过早启动总统竞选会分散人们对唐纳德·特朗普的注意力，并引发他的不满。

尽管存在不确定性，文斯仍是共和党提名的主要潜在候选人之一。他的盟友们强调其已建立的政治基础设施、广泛的捐助者网络以及在选民中的知名度。

特别是，文斯是“罗克布里奇”（Rockbridge）网络的联合创始人，该网络被视为未来竞选筹款的潜在基础。此外，他还与科技界多位有影响力的人物保持着联系，其中包括彼得·蒂尔、大卫·萨克斯和埃隆·马斯克。

然而，中期选举的结果给这位副总统的政治前景带来了额外挑战。共和党的失利强化了党内那些主张调整唐纳德·特朗普政治路线的代表们的立场。

如果参加总统竞选，文斯将不得不就现任政府的决策——特别是外交政策领域的决策——回答相关问题。

其中最具争议的问题之一便是与伊朗的战争。据Axios报道，文斯在私下交谈中曾反对军事冲突。

中期选举后，他针对这场战争的批评言论被部分共和党人视为试图与特朗普袭击伊朗的决定划清界限。

美国总统本人承认，副总统的立场引起了部分共和党人的不满。与此同时，特朗普强调，他个人并不属于批评文斯的人士，两人的关系也没有因此受到影响。

与此同时，共和党内部也在讨论其他可能角逐2028年总统提名的潜在候选人。 其中，得克萨斯州参议员泰德·克鲁兹正在为可能的竞选活动做准备。不过，许多共和党人怀疑他能否对文斯构成有力的竞争。

其他可能的候选人还包括美国国务卿马尔科·鲁比奥、弗吉尼亚州前州长格伦·扬金、佐治亚州前州长布莱恩·坎普以及佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯。

不过，鲁比奥此前曾多次表示，如果文斯获得提名，他将支持文斯。与此同时，部分共和党人认为，正是这位国务卿才可能是副总统的潜在强有力对手。

据Axios报道，罗恩·德桑蒂斯在评论共和党在中期选举中的失利时，将其称为几乎达到“灭绝”程度的事件。

此前，副总统杰·迪·文斯曾表示，共和党在中期选举中失利的原因是伊朗战争。

在美国，佛罗里达州共和党众议员兰迪·费恩表示，他不会在2028年共和党总统初选中支持副总统杰·迪·文斯。

总统唐纳德·特朗普并未明确回答，如果副总统杰·迪·文斯参加2028年总统大选，他是否会支持文斯。

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