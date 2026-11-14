Zakłócenia w połączeniach lotniczych ze Stanami Zjednoczonymi wpłynęły na funkcjonowanie portów lotniczych w Europie i Azji — BBC
Niektóre lotniska w Europie i Azji poinformowały o zakłóceniach w lotach do Stanów Zjednoczonych i w przeciwnym kierunku. Przyczyną był zakaz startów samolotów w Stanach Zjednoczonych, wprowadzony wcześniej z powodu problemów z łącznością.
W szczególności amsterdamskie lotnisko Schiphol informuje o opóźnieniach lotów z Filadelfii i Atlanty. Opóźnienia dotyczą również lotów z Miami i Nowego Jorku do madryckiego lotniska Barajas.
Paryskie lotnisko im. Charlesa de Gaulle’a informuje o odwołaniu lotów z Dallas i Chicago. Kilka innych lotów jest opóźnionych.
Lot, który miał odlecieć z lotniska we Frankfurcie w Niemczech do Atlanty o godz. 10:30 czasu lokalnego, został odwołany, podobnie jak lot do Detroit o godz. 10:55.
Ponadto lotnisko Incheon w Seulu w Korei Południowej informuje o opóźnieniach w przylotach z Honolulu i Los Angeles. Opóźnione są również odloty do Minneapolis i Seattle.
Informuje o tym BBC.
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