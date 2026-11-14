Сбои в авиасообщении с США повлияли на работу аэропортов Европы и Азии — BBC

Некоторые аэропорты в Европе и Азии сообщили о перебоях с рейсами в США и в обратном направлении. Причиной стал запрет на вылеты самолетов в Соединенных Штатах, введенный ранее из-за проблем со связью.

В частности, амстердамский аэропорт Схипхол сообщает о задержках рейсов из Филадельфии и Атланты. Рейсы из Майами и Нью-Йорка в мадридский аэропорт Барахас также задерживаются.

Парижский аэропорт имени Шарля де Голля сообщает об отмене рейсов из Далласа и Чикаго. Несколько других рейсов задерживаются.

Рейс, вылетевший из аэропорта Франкфурта в Германии в Атланту в 10:30 по местному времени, был отменен, как и рейс в Детройт в 10:55.

Кроме того, аэропорт Инчхон в Сеуле, Южная Корея, сообщает о задержках прибытия рейсов из Гонолулу и Лос-Анджелеса. Вылеты в Миннеаполис и Сиэтл также задерживаются.

Об этом сообщает BBC.

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