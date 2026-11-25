Król Wielkiej Brytanii Karol III prawdopodobnie skontaktował się z Meghan Markle po aresztowaniu jej ojca, Thomasa Markle’a, w Stanach Zjednoczonych. Monarcha mógł wyrazić księżnej Sussex współczucie – poinformowała ekspertka ds. rodziny królewskiej Jenny Bond.

W wywiadzie dla Sky News Bond zaznaczyła, że kontakty między Karolem, Harrym i Meghan są utrzymywane, pomimo długotrwałego rozłamu między książętami Harrym i Williamem.

Według ekspertki nie ma obecnie żadnych oznak pojednania między królewskimi braćmi. Jednocześnie uważa ona, że król utrzymuje dobre stosunki z obydwoma synami i stara się zachować więź z rodziną.

Bond zasugerowała, że po aresztowaniu Thomasa Markla Karol mógł osobiście wyrazić Meghan swoje wsparcie. Nie ma jednak informacji o ewentualnych spotkaniach członków rodziny królewskiej. Ekspertka podkreśliła, że wszelkie kontakty, które mogą sprzyjać pojednaniu, powinny pozostać prywatne.

Thomas Markle, ojciec Meghan, został aresztowany w Stanach Zjednoczonych pod federalnym zarzutem posiadania materiałów przedstawiających przemoc seksualną wobec dzieci, jak podaje Mirror.

Przypomnijmy, że rano 6 listopada w stanie Floryda agenci federalni zatrzymali 82-letniego Thomasa Markla, ojca księżnej Sussex Meghan Markle. Podejrzenia dotyczą prawdopodobnego posiadania materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci.

Później Thomas Markle senior, ojciec księżnej Sussex Meghan Markle, został zwolniony za kaucją po zatrzymaniu w ramach postępowania karnego. Informują o tym media.

Księżna Sussex Meghan Markle po raz pierwszy pojawiła się publicznie po aresztowaniu swojego ojca, Thomasa Markla. Rankiem 10 listopada wraz z mężem, księciem Harrym, przybyła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

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