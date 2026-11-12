Ким Кардашьян после съемок сериала осыпала коллег дорогими подарками

46-летняя Ким Кардашьян решила удивить коллег после завершения съемок сериала «Все честно» и подготовила для актеров роскошные подарки. Однако некоторые подарки оказались настолько необычными, что даже голливудские звезды не спешили ими пользоваться.

По словам Сары Полсон, после завершения съемок первого сезона сериала «Все честно» Ким Кардашьян подарила всем участникам актерского состава одинаковые черные сумки Balenciaga.

После второго сезона знаменитость решила не снижать планку. На этот раз коллеги получили сумки NikeSKIMS, а также возможность устроить настоящий шопинг в Мехико.

Кардашьян лично привела актеров в магазин и предложила выбирать все, что им понравится.

«Я переспросила: „Правда? Всё, что захочу?“» — вспомнила Сара Полсон.

Однако дорогие сумки и шопинг были не единственными сюрпризами от Ким.

Среди подарков актрисы также получили сертификаты на косметические процедуры для лица с использованием препаратов, полученных из молока лосося, а также комплексные медицинские обследования Prenuvo.

Впрочем, косметическими подарками актрисы так и не воспользовались.

Во время премьеры второго сезона Сара Полсон пошутила, что Ким Кардашьян была весьма удивлена таким отношением к её подаркам.

Знаменитость даже предложила коллеге альтернативную косметическую процедуру — Xerf, направленную на подтяжку кожи без хирургического вмешательства.

Кардашьян пошутила, что если актрисы в ближайшее время не воспользуются подаренными процедурами, она заберет их себе.

О щедрости Кардашьян рассказала 51-летняя актриса Сара Полсон в подкасте The Run-Through от Vogue, сообщает People.

Недавно американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян появилась на фотосессии в Риме с легендарным изумрудным колье, которое ранее принадлежало актрисе Элизабет Тейлор. Стоимость украшения превышает 6,1 млн долларов — его приобрел ювелирный бренд Bulgari на аукционе.

Американская телезвезда Ким Кардашьян продемонстрировала свой образ к Хэллоуину 2026 года. На этот раз знаменитость решила перевоплотиться в свою 13-летнюю дочь Норт Уэст, которую воспитывает вместе с бывшим мужем — рэпером Канье Уэстом.

Читай нас в