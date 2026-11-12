Kim Kardashian po zakończeniu zdjęć do serialu obsypała kolegów drogimi prezentami

46-letnia Kim Kardashian postanowiła zaskoczyć kolegów po zakończeniu zdjęć do serialu „Wszystko uczciwie” i przygotowała dla aktorów luksusowe prezenty. Jednak niektóre prezenty okazały się tak niezwykłe, że nawet gwiazdy Hollywood nie spieszyły się z ich wykorzystaniem.

Według Sary Paulson, po zakończeniu zdjęć do pierwszego sezonu serialu „Wszystko uczciwie” Kim Kardashian podarowała wszystkim członkom obsady identyczne czarne torby marki Balenciaga.

Po drugim sezonie celebrytka postanowiła nie obniżać poprzeczki. Tym razem koledzy otrzymali torby NikeSKIMS, a także możliwość zorganizowania prawdziwego szaleństwa zakupowego w Meksyku.

Kardashian osobiście zaprowadziła aktorów do sklepu i zaproponowała, by wybrali wszystko, co im się spodoba.

„Zapytałam: »Naprawdę? Wszystko, co zechcę?«” – wspominała Sarah Paulson.

Jednak drogie torebki i zakupy nie były jedynymi niespodziankami od Kim.

Wśród prezentów aktorzy otrzymali również bony na zabiegi kosmetyczne na twarz z wykorzystaniem preparatów pozyskanych z mleka łososia, a także kompleksowe badania medyczne Prenuvo.

A jednak aktorki nie skorzystały z tych kosmetycznych prezentów.

Podczas premiery drugiego sezonu Sarah Paulson zażartowała, że Kim Kardashian była niezmiernie zaskoczona takim podejściem do jej prezentów.

Gwiazda zaproponowała nawet koleżance alternatywny zabieg kosmetyczny — Xerf, mający na celu lifting skóry bez interwencji chirurgicznej.

Kardashian zażartowała, że jeśli aktorzy nie skorzystają z podarowanych zabiegów w najbliższym czasie, zabierze je sobie.

O hojności Kardashian opowiedziała 51-letnia aktorka Sarah Paulson w podcaście The Run-Through magazynu Vogue, jak podaje magazyn People.

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