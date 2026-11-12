金·卡戴珊在电视剧拍摄结束后，给同事们送上了许多昂贵的礼物

46岁的金·卡戴珊决定在电视剧《一切公平》杀青后给同事们一个惊喜，并为演员们准备了奢华的礼物。 然而，其中一些礼物实在太过另类，就连好莱坞明星们也不急于使用它们。

据莎拉·保罗森透露，在电视剧《一切公平》第一季拍摄结束后，金·卡戴珊向全体演员赠送了相同的黑色Balenciaga手袋。

第二季结束后，这位名人决定不降低标准。这次，同事们收到了NikeSKIMS手袋，还获得了在墨西哥城尽情购物的机会。

卡戴珊亲自带演员们去了商店，并让他们随意挑选自己喜欢的东西。

“我又确认了一遍：‘真的吗？我想要什么都可以？’”——莎拉·保罗森回忆道。

不过，昂贵的包包和购物体验并非金·卡戴珊带来的唯一惊喜。

在礼物中，演员们还收到了使用鲑鱼乳提取物进行面部美容护理的礼券，以及Prenuvo的全面体检服务。

不过，女演员们最终并没有使用这些美容礼品。

在第二季首映式上，莎拉·保罗森开玩笑说，金·卡戴珊对大家对她礼物的这种反应感到非常惊讶。

这位名人甚至向同事推荐了另一种美容疗程——Xerf，该疗程旨在通过非手术方式实现皮肤紧致。

卡戴珊开玩笑说，如果演员们近期不使用这些赠送的护理项目，她就自己拿去用。

据《人物》杂志报道，51岁的女演员莎拉·保罗森在《Vogue》的播客节目《The Run-Through》中谈到了卡戴珊的慷慨。

近日，美国电视明星兼企业家金·卡戴珊在罗马的一场写真拍摄中，佩戴了曾属于女演员伊丽莎白·泰勒的传奇祖母绿项链。 这件珠宝价值超过610万美元——由珠宝品牌宝格丽（Bulgari）在拍卖会上购得。

美国电视明星金·卡戴珊展示了她2026年万圣节的造型。 此次，这位名人决定化身为自己13岁的女儿诺斯·韦斯特，她与前夫——说唱歌手坎耶·韦斯特共同抚养女儿。

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