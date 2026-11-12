Роберт Де Ниро впервые за долгое время появился на публике со своей возлюбленной

83-летний американский актёр Роберт Де Ниро посетил премьеру третьей части комедии «Знакомство с Факерами» в Нью-Йорке вместе со своей 46-летней возлюбленной Тиффани Чен.

Пару заметили 11 ноября: они шли, держась за руки. Де Ниро выбрал классический образ с пиджаком и водолазкой, а его возлюбленная появилась в платье с ромбовидным узором, кардигане и с сумочкой Chanel.

Публичный выход состоялся через неделю после смерти бывшей партнерши актёра, модели Туки Смит, скончавшейся 4 ноября от последствий рассеянного склероза. Они воспитывали двоих общих детей.

Де Ниро и Чен познакомились на съемках фильма «Стажер». В апреле 2023 года у пары родилась дочь Джия — седьмой ребенок актера.

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