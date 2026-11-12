Robert De Niro po raz pierwszy od dłuższego czasu pojawił się publicznie ze swoją ukochaną

83-letni amerykański aktor Robert De Niro pojawił się na premierze trzeciej części komedii „Poznajcie Fakerów” w Nowym Jorku wraz ze swoją 46-letnią partnerką Tiffany Chen.

Parę zauważono 11 listopada: szli, trzymając się za ręce. De Niro postawił na klasyczny strój składający się z marynarki i golfu, a jego ukochana pojawiła się w sukience w rombowy wzór, kardiganie i z torebką Chanel.

Publiczne pojawienie się miało miejsce tydzień po śmierci byłej partnerki aktora, modelki Tuki Smith, która zmarła 4 listopada w wyniku stwardnienia rozsianego. Wychowywali razem dwoje dzieci.

De Niro i Chen poznali się na planie filmu „Stażysta”. W kwietniu 2023 roku para powitała na świecie córkę Jię – siódme dziecko aktora.

Hollywoodzki aktor i reżyser Robert De Niro publicznie ostro skrytykował prezydenta USA Donalda Trumpa. De Niro nazwał głowę państwa „idiotą” i stwierdził, że jego zdaniem niszczy on kraj. Aktor skrytykował również zwolenników prezydenta, wyrażając sprzeciw wobec ich stanowiska.

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