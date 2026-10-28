Археологи нашли в озере Меццано в Италии хорошо сохранившийся бронзовый меч возрастом около 3300 лет. Оружие, датируемое поздним бронзовым веком — XIV–XIII веками до нашей эры, — до сих пор имеет острый клинок, сообщает Live Science.

Находка в вулканическом кратере

Озеро Меццано расположено в кратере древнего вулкана примерно в 100 километрах к северо-западу от Рима. Это уже третий меч такого типа, обнаруженный там за последние 50 лет.

В бронзовом веке люди строили на месте современного озера свайные жилища. Во время последних исследований археологи также обнаружили части затопленного поселения, целые сосуды, топоры, наконечники стрел, кинжалы, наконечники копий, шпильки и бронзовую бритву.

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Меч и бронзовая бритва

Меч и бритву нашли рядом, что может указывать на их связь с человеком высокого социального статуса, в частности элитным воином. Исследователи также рассматривают ритуальное объяснение появления оружия в озере: в бронзовом веке ценности и намеренно согнутые или ритуально поврежденные предметы нередко бросали в водоемы.

В XIII веке до нашей эры население Центральной Италии было вовлечено в торговые сети, охватывавшие Средиземноморье. В заявлении местного органа охраны культурного наследия отметили, что бронзовое оружие тогда было не только орудием боя, но и символом престижа, идентичности и власти. Дальнейшие исследования озера запланированы на следующие годы.

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