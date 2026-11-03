Маша Єфросиніна показала рідкісні фото з чоловіком-військовим Тимуром Хромаєвим

0:00 / 0:00

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вперше за тривалий час поділилася сімейними світлинами з чоловіком Тимуром Хромаєвим, який служить у ЗСУ, та їхнім сином Олександром. Родина провела спільний день у сафарі-парку на Київщині.

«У світі тотального нерозуміння, як вижити в цьому хаосі, я поки винайшла єдину дієву формулу – виспатись, відволіктись від усього. В ідеалі – дня три-чотири. Рама потім тримається пару тижнів... На цей раз прям джекпот – наш тато вдома, і вільний будиночок знайшовся», — наголосила ведуча.

За словами Маші Єфросиніної, сімейний відпочинок був насиченим. Вони побували на екскурсії місцевим заповідником, годували тварин і відвідали рибну ферму.

«Встигли на екскурсію місцевим гігантським заповідником, погодували вовків та верблюда, побачили великого осетра на рибній фермі, подивилися кілька крутих серіалів та спали, як ведмеді.. Київ, ми готові далі триматися з тобою», — зазначила Єфросиніна.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв одружені понад 20 років. Подружжя виховує двох дітей — доньку Нану та сина Олександра.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Тимур Хромаєв вступив до лав Збройних сил України. Через військову службу чоловік і дружина нині мають небагато можливостей проводити час разом.

Кадрами з відпочинку ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Раніше Оля Полякова вперше публічно прокоментувала чутки про нібито конфлікт із Машею Єфросініною і заявила, що жодної сварки між ними не було. Водночас артистка зізналася, що спілкування між ними останнім часом стало рідкісним через зайнятість обох.

Читай нас у