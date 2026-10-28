W 2027 roku ukażą się dwie nowe książki osadzone w uniwersum „Harry’ego Pottera”, stworzonym przez brytyjską pisarkę Joan Rowling. Publikacje będą poświęcone profesor Minervie McGonagall oraz bliźniakom Fredowi i George'owi Weasleyom. Obie książki trafią do sprzedaży 23 lutego.

Informację tę podało wydawnictwo Bloomsbury, które wydaje serię ilustrowanych publikacji „Pocket Potters”.

Nowości wzbogacą serię „Kieszonkowe przewodniki po opowieściach o Harrym Potterze”. Są to kompaktowe, ilustrowane książeczki, z których każda opowiada o konkretnej postaci z magicznego świata. Zawierają one informacje o bohaterach, kluczowe wydarzenia z ich udziałem, cytaty z oryginalnych dzieł, ciekawe fakty oraz ukryte nawiązania.

Książki są przeznaczone przede wszystkim dla dzieci, które dopiero poznają historię Harry'ego Pottera, ale mogą również zainteresować wieloletnich fanów serii.

Książka o profesor Minervie McGonagall, z ilustracjami Natalie Smili, opowiada o jej życiu i pracy w Hogwarcie.

W szczególności w publikacji poruszone zostaną jej obowiązki jako dziekan wydziału Gryffindoru, zdolność do przemiany w kotkę oraz znaczące momenty z oryginalnych książek. Wśród nich znajdzie się historia o tym, jak profesorka kupiła Harry'emu Potterowi jego pierwszą szybką miotłę.

Drugi tom będzie poświęcony Fredowi i George'owi Weasleyom – braciom-bliźniakom, znanym ze swoich żartów i wybryków. Ilustracje do książki stworzyła Helen Brady.

Czytelnicy dowiedzą się o znajomości przez braci tajnych przejść w Hogwarcie, ich magicznych wynalazkach, w szczególności o słodyczach „Kremy Kanarkowe”, które chwilowo zamieniają człowieka w kanarka, a także o wybrykach, które ostatecznie doprowadziły bliźniaków do otwarcia własnego sklepu z artykułami żartobliwymi „Czarodziejskie wybryki Weasleyów”.

Obie książki będą miały po 32 strony i twardą okładkę. Zachowają kompaktowy format, charakterystyczny dla całej serii Pocket Potters.

Wcześniej w ramach tej kolekcji ukazały się już ilustrowane przewodniki poświęcone Harry'emu Potterowi, Ronowi Weasleyowi, Hermionie Granger, profesorowi Albusowi Dumbledore'owi, Lunie Lovegood, Rubusowi Hagridowi oraz Dobiemu. Dwa ostatnie wydania, poświęcone Hagridowi i Dobiemu, ukazały się w sierpniu 2026 roku.

Po wydaniu nowych pozycji seria będzie liczyła dziewięć książek poświęconych różnym postaciom z magicznego świata.

W Wielkiej Brytanii cena każdej nowej książki wyniesie około 10 funtów szterlingów. Jednocześnie wydawnictwo Bloomsbury oferuje tymczasową zniżkę w wysokości 3 funtów. Na Amazonie publikacje są dostępne w przedsprzedaży za 12 dolarów, jednak podano tam inną datę premiery – 7 marca 2027 roku.

Warto zaznaczyć, że nowości te nie stanowią kontynuacji oryginalnej serii powieści J.K. Rowling. Będą one opowiadać znane już historie, uzupełniając je ilustracjami i ciekawymi szczegółami.

Źródło: Screen Rant

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