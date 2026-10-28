2027年，哈利·波特系列将推出两本关于麦格和韦斯莱的新书

2027年，英国作家J.K.罗琳创作的《哈利·波特》系列将推出两本新书。 这两部作品将分别以米纳娃·麦格教授以及双胞胎兄弟弗雷德和乔治·韦斯莱为主题。两本书将于2月23日正式发售。

出版方布鲁姆斯伯里出版社（Bloomsbury）已发布这一消息，该出版社负责出版《口袋哈利·波特》（Pocket Potters）系列插图版图书。

这两本新书将加入《哈利·波特故事口袋指南》系列。该系列为小巧的插图书籍，每本书都聚焦于魔法世界中的一个特定角色。 书中汇集了角色背景资料、他们参与的关键事件、原著中的经典台词、有趣的轶事以及隐藏的彩蛋。

这些书籍主要面向刚刚开始接触《哈利·波特》故事的儿童，但也可能引起该系列老粉丝的兴趣。

由娜塔莉·斯米利插画的米纳娃·麦格教授专著，将讲述她在霍格沃茨的生活与工作。

具体而言，书中将讲述她作为格兰芬多学院院长的职责、变身为猫的能力，以及原著中的精彩片段。 其中包括教授为哈利·波特购置他第一把高速扫帚的故事。

第二期将聚焦于弗雷德和乔治·韦斯莱——这对以恶作剧和搞怪闻名的双胞胎兄弟。本书插图由海伦·布雷迪创作。

书中将向读者讲述这对兄弟对霍格沃茨秘密通道的了解、他们的魔法发明， 特别是能让人暂时变成金丝雀的“金丝雀奶油糖”，以及那些最终促使这对双胞胎开设了自己的恶作剧用品店“韦斯莱巫师恶作剧”的种种趣事。

这两本书均为32页，采用精装封面。它们将保持整个“Pocket Potters”系列特有的紧凑开本。

此前，该系列已推出多本插图指南，分别以哈利·波特、罗恩·韦斯莱、赫敏·格兰杰、阿不思·邓布利多教授、 卢妮·拉夫古德、鲁伯·海格以及多比的插图指南。其中关于海格和多比的最后两本于2026年8月出版。

新书出版后，该系列将共计九本，每本均以魔法世界中的不同角色为主题。

在英国，每本新书的价格约为10英镑。同时，布鲁姆斯伯里出版社提供3英镑的限时折扣。 在亚马逊上，这些书籍的预售价格为12美元，但标注的出版日期却不同——2027年3月7日。

值得注意的是，这些新书并非乔安·罗琳原版小说系列的续作。它们将重新讲述已为人熟知的故事，并通过插图和有趣的细节对这些故事进行补充。

来源：Screen Rant

HBO发布了《哈利·波特》剧集的新预告片。

HBO播出了《哈利·波特》剧集的预告片，并公布了首播日期。

伦敦市中心将开设一家《哈利·波特》旗舰店。

此前曾有报道称，《哈利·波特》剧集已宣布开拍：首张剧照已曝光。

此前曾报道，白俄罗斯居民将无法获得母语版的《哈利·波特》系列书籍。

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