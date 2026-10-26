Во Львове простились с народным артистом Украины Федором Стригуном

26 октября во Львове сотни людей проводили в последний путь народного артиста Украины, актёра и режиссёра Фёдора Стригуна, скончавшегося после продолжительной болезни. Отдать дань уважения художнику пришли родные, коллеги и многочисленные поклонники его творчества.

Заупокойная служба состоялась в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, после чего на площади Рынок прошла общегородская церемония прощания. Выдающегося режиссёра и актёра, известного по ролям в спектаклях «Украденное счастье», «Гамлет» и фильмах «Пропавшая грамота» и «Каменная душа», похоронили в семейной усыпальнице на Лычаковском кладбище.

Источник: Львовский городской совет.

Федор Стригун находился в больнице после хирургического вмешательства, семья художника нуждалась в финансовой помощи для оплаты лечения и дальнейшей реабилитации. 23 октября народный артист скончался.

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