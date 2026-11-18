Wiktoria Zvaricz, znana jako Vitočka, która walczyła o serce aktora Tarasa Cymbaluka w programie „Kawaler – 14”, ogłosiła swoje zaręczyny.

18 listopada dziewczyna opublikowała romantyczne zdjęcia z oświadczyn na łonie natury i pokazała pierścionek zaręczynowy.

Jej wybrankiem został żołnierz, którego twarzy na razie nie ujawnia.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy para planuje ślub ani jak długo są razem.

Wcześniej główny bohater 15. sezonu programu „Kawaler”, koszykarz Wiaczesław Kravtsow, publicznie poparł byłą uczestniczkę programu Annę Myshak po pojawieniu się w sieci informacji o jej przeszłości. Bloger Bogdan Bespalow ustalił, że 32-letnia kobieta wcześniej tworzyła treści dla dorosłych.

Ukraiński bloger Bogdan Bespalow podał nazwiska uczestniczek, które – według jego informacji – dotrą do finału 15. sezonu romantycznego reality show „Kawaler” w 2026 roku. Powiedział również, kto rzekomo zostanie zwyciężczynią programu u boku koszykarza Wiaczesława Kravcowa.

Modelka Kateryna Lozovytska ogłosiła ciążę na Instagramie, publikując czarno-białe zdjęcia z wyraźnie zaokrąglonym brzuchem.

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