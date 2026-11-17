18-letni Andrij Potapenko, syn rapera Potapa i producentki Iryny Gorowej, opublikował na Instagramie zdjęcia ze swojego życia w Wielkiej Brytanii.

Młody człowiek uczy się w prestiżowej szkole z internatem niedaleko Londynu i spędza czas z przyjaciółmi.

Andrij uczy się w ACS International School Cobham w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego. Interesuje się naukami humanistycznymi i uprawia koszykówkę, a za osiągnięcia sportowe otrzymuje stypendium.

Na jednym ze zdjęć chłopak pozował wraz z mamą na tle londyńskich krajobrazów. Potap również zareagował na publikację syna, zostawiając krótki komentarz: „Cześć!”.

Iryna Gorowa opowiedziała, że po raz pierwszy zobaczyła Nastię Kamenskich w klubie „Dynamo”.

Przypomnijmy, że ukraińscy artyści Potap i Nastia Kamenskikh ostatecznie przenieśli się do USA i wynajmują mieszkanie w Miami za około 5,8 tysiąca dolarów miesięcznie (około 263 tysięcy hrywien). Umowę najmu para zawarła już w lutym, ale ostatecznie wprowadziła się do mieszkania w sierpniu 2026 roku.

Znany ukraiński prezenter Anatolij Anatolicz ostro skrytykował Potapa i Nastię Kamenskich. Stwierdził, że jego zdaniem ten duet swoją postawą sprzyja Rosjanom.

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