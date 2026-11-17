18-летний Андрей Потапенко, сын рэпера Потапа и продюсера Ирины Горовой, поделился в Instagram фотографиями из своей жизни в Великобритании.

Юноша учится в престижной школе-пансионе недалеко от Лондона и проводит время с друзьями.

Андрей учится в ACS International School Cobham по международной образовательной программе. Он интересуется гуманитарными науками и занимается баскетболом, за спортивные достижения получает стипендию.

На одном из снимков парень позировал вместе с мамой на фоне лондонских пейзажей. Потап также отреагировал на публикацию сына, оставив короткий комментарий: «Салют!».

Ирина Горовая рассказала, что впервые увидела Настю Каменских в клубе «Динамо».

Напомним, украинские артисты Потап и Настя Каменских окончательно переехали в США и снимают квартиру в Майами стоимостью около 5,8 тысячи долларов в месяц (около 263 тысяч гривен). Договор аренды пара заключила ещё в феврале, но окончательно переехала в новое жильё в августе 2026 года.

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич эмоционально раскритиковал Потапа и Настю Каменских. Он заявил, что, по его мнению, этот дуэт своей позицией подыгрывает россиянам.

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