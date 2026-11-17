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18-річний Андрій Потапенко, син репера Потапа та продюсерки Ірини Горової, поділився в Instagram фотографіями зі свого життя у Великій Британії.

Юнак навчається у престижній школі-пансіоні поблизу Лондона та проводить час із друзями.

Андрій навчається в ACS International School Cobham за міжнародною освітньою програмою. Він цікавиться гуманітарними науками та займається баскетболом, за спортивні досягнення отримує стипендію.

На одному зі знімків хлопець позував разом із мамою на тлі лондонських краєвидів. Потап також відреагував на публікацію сина, залишивши короткий коментар: «Салют!».

Ірина Горова розповіла, що вперше побачила Настю Каменських у клубі «Динамо».

Нагадаємо, українські артисти Потап і Настя Каменських остаточно переїхали до США та орендують квартиру в Маямі вартістю близько 5,8 тисячі доларів на місяць (близько 263 тисяч гривень). Договір оренди пара уклала ще у лютому, але остаточно перебралася до житла у серпні 2026 року.

Відомий український ведучий Анатолій Анатоліч емоційно розкритикував Потапа та Настю Каменських. Він заявив, що, на його думку, цей дует своєю позицією підіграє росіянам.

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