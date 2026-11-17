Ukraińska piosenkarka Alona Omargalieva zaprezentowała rockową wersję swojego hitu „Nie chcę być zbędna” oraz teledysk, nad którym ekipa pracowała zaledwie 12 godzin.

Decyzja o wydaniu była spontaniczna: po występie w projekcie „Muzrum” słuchacze aktywnie prosili artystkę o wydanie utworu w nowej aranżacji.

Piosenkarka zapoznała się z komentarzami w drodze z koncertu do Lwowa, więc zespół postanowił przełożyć inne premiery i szybko przygotować nową wersję.

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Oryginalna piosenka ukazała się trzy lata temu.

Ukraińska piosenkarka Alona Omargalijewa podzieliła się rzadkimi zdjęciami ze swoim 12-letnim synem Timur. W nowym filmiku artystka pokazała, jak bardzo chłopiec jest podobny do swojego ojca — wykonawcy Tamerlana.

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