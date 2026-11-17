Alona Omargalijewa wydała rockową wersję swojej popularnej piosenki
Ukraińska piosenkarka Alona Omargalieva zaprezentowała rockową wersję swojego hitu „Nie chcę być zbędna” oraz teledysk, nad którym ekipa pracowała zaledwie 12 godzin.
Decyzja o wydaniu była spontaniczna: po występie w projekcie „Muzrum” słuchacze aktywnie prosili artystkę o wydanie utworu w nowej aranżacji.
Piosenkarka zapoznała się z komentarzami w drodze z koncertu do Lwowa, więc zespół postanowił przełożyć inne premiery i szybko przygotować nową wersję.
Oryginalna piosenka ukazała się trzy lata temu.
Ukraińska piosenkarka Alona Omargalijewa podzieliła się rzadkimi zdjęciami ze swoim 12-letnim synem Timur. W nowym filmiku artystka pokazała, jak bardzo chłopiec jest podobny do swojego ojca — wykonawcy Tamerlana.
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