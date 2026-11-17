Украинская певица Алена Омаргалиева представила рок-версию своего хита «Я не хочу быть лишней» и клип, работу над которым команда завершила всего за 12 часов.

Решение о релизе было спонтанным: после выступления в проекте «Музрум» слушатели активно просили исполнительницу выпустить композицию в новом звучании.

Певица увидела комментарии по дороге с концерта во Львов, поэтому команда решила перенести другие релизы и оперативно подготовить новую версию.

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Оригинальная песня вышла три года назад.

Украинская певица Алена Омаргалиева поделилась редкими кадрами со своим 12-летним сыном Тимуром. В новом видео артистка продемонстрировала, насколько мальчик похож на своего отца — исполнителя Тамерлана.

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