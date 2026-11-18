Amerykański aktor i laureat Oscara Rami Malek został uchwycony na filmie podczas ceremonii wręczenia nagrody Earthshot Prize w indyjskim Bombaju 17 listopada.

Jego emocjonalna reakcja na spotkanie z księżną Walii, Kate Middleton, szybko stała się hitem internetowym.

Na nagraniu widać, jak aktor stoi obok Kate, uśmiecha się i nie ukrywa swojego zachwytu. Internauci określili jego reakcję jako szczerą i zabawną.

Podczas wydarzenia Malek opowiedział również o swoim spotkaniu z księciem Williamem, do którego doszło dzięki inicjatywie ekologicznej Earthshot Prize. Jak powiedział aktor, podziwia zaangażowanie księcia w sprawy ekologiczne oraz jego dążenie do angażowania świata w ochronę środowiska.

Źródło: HELLO

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