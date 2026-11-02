W Ukrainie trwa kompleksowe wsparcie dla obywateli ewakuowanych z tymczasowo okupowanych Oleszków w obwodzie chersońskim. Pomaga się im w odtworzeniu dokumentów, załatwieniu świadczeń socjalnych, zapewnia niezbędne artykuły oraz rozwiązuje kwestie mieszkaniowe.

Poinformował o tym przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk po spotkaniu z rzecznikiem praw obywatelskich Dmytro Lubinec. Strony podsumowały przebieg misji humanitarnej i omówiły dalszą ochronę Ukraińców pozostających na terytorium okupowanym.

Według Stefanczuka podczas operacji udało się zapewnić lokalne zawieszenie broni trwające 5 dni, 19 godzin i 59 minut. Pozwoliło to na ewakuację ludności cywilnej i dostarczenie pomocy humanitarnej.

Melania Trump poinformowała, że dzięki humanitarnemu zawieszeniu broni udało się dostarczyć niezbędną pomoc i ewakuować prawie 800 osób. Według Lubineca pomoc dla osób, które zdecydowały się pozostać w Oleszach, planuje się dostarczać co najmniej raz w miesiącu.

Ponadto na Ukrainie opracowuje się koncepcję centrum humanitarnego dla krewnych osób pozostających na tymczasowo okupowanych terytoriach. Centrum to ma koordynować ich powrót oraz zapewniać wsparcie społeczne, medyczne i psychologiczne.

Źródło: Rusłan Stefanczuk

Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszek.

Melania Trump poinformowała o ewakuacji prawie 800 osób z Oleszki — Anadolu Agency.

Melania Trump może odwiedzić okupowane Oleszki.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszki, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy pozostali, dostarczono pomoc humanitarną.

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